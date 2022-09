Claque do Atlético Mineiro organiza-se para controlar saídas de jogadores

"Torcida" do Atlético Mineiro decidiu montar um esquema específico, para seguir as "escapadelas" dos futebolistas da equipa, em bares, restaurantes e discotecas. Uma vez flagrados, os craques são denunciados nas redes sociais.

A "Galoucura", uma das claques organizadas do Atlético Mineiro, criou um movimento no interior da "torcida" que visa flagrar jogadores do atual sétimo classificado do Brasileirão em saídas noturnas.

A chamada "disk balada" já fez uma primeira vítima dos adeptos do Galo: o médio argentino Matías Zaracho foi "apanhado" num bar, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O jogador, de 24 anos, que não jogara no fim de semana na partida contra o Avaí, foi visto a assistir a um show de pagode.

O próprio jogador, nas redes sociais, já se defendeu das acusações, frisando que estava no local a jantar com a família e a beber... água. "Para esclarecer as coisas... Estava prestes a comer com minha família que veio da Argentina. Estava a beber água e vivendo um momento tranquilo com pessoas que não vejo todos os dias. Posso ser cobrado? Sim!! Mas, por outro lado, a minha família ficou assustada", escreveu o jogador, na rede social Twitter.

"Se você jogador quer ir para balada? Pense duas vezes. NÓS SOMOS O CLUBE ATLÉTICO MINEIRO", pode ler-se na publicação da claque "Galoucura", nas redes sociais.