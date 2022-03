Claque do Verona interdita por um jogo por insultos territoriais e racistas

JN Hoje às 16:05 Facebook

Comportamento dos adeptos do Verona no jogo frente ao Nápoles alvo de muitas criticas nos últimos dias.

A claque do Verona foi impedida de estar presente no próximo jogo em casa da equipa italiana, na sequência de insultos de matriz territorial e cânticos racistas contra os jogadores do Nápoles Koulibaly e Osimehn, em encontro da 29.ª jornada da Serie A italiana, disputado no último fim de semana, que os napolitanos venceram por 2-1.

Apesar da sanção aplicada, que contempla ainda uma multa de sete mil euros, a Federação italiana terá tido em conta os esforços dos dirigentes do Verona em prevenir este tipo de comportamentos, dos quais se demarcaram. Os responsáveis do Verona têm, igualmente, colaborado com as autoridades para punir os infratores.

De recordar que, no mesmo jogo, a claque do Verona fez-se notar por uma faixa em que colocou as coordenadas da cidade de Nápoles juntamente com as bandeiras da Rússia e da Ucrânia, em alusão aos bombardeamentos promovidos pelo exército russo em diversas localidades ucranianas.