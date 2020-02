Claque do Vitória reage: "Nunca seremos Marega e Conceição"

JN Ontem às 23:17 Facebook

Os "White Angels", claque do Vitória de Guimarães, reagiu em comunicado ao episódio com Marega, que abandonou o relvado do D. Afonso Henriques depois de ser alvo de insultos racistas.

Em comunicado nas redes sociais, o grupo de adeptos do Vitória de Guimarães acusou o avançado do F. C. Porto de ser "racista" e garante que nunca será "Marega e Conceição".

"Ao jogador racista e seu treinador: obrigado por demonstrarem com a vossa atitude e palavras, o facto de sempre defendermos que no Vitória não devemos seguir ídolos a não ser os seus próprios adeptos e o símbolo. Seremos preto e branco, sempre! Nunca seremos Marega e Conceição", pode ler-se.

Marega abandonou, este domingo, o relvado no duelo frente ao Vitória de Guimarães, no D. Afonso Henriques, que o F. C. Porto venceu (2-1), depois de ouvir insultos racistas vindos das bancadas. Os companheiros de equipa bem como Sérgio Conceição, tentaram impedir o camisola 11 de sair mas Marega acabou mesmo por seguir para os balneários - foi rendido por Manafá - e condenou a atitude dos apoiantes vimaranenses.