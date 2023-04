Classe de Abel Ruiz foi a chave do êxito do Braga

Rui Farinha Hoje às 20:15 Facebook

Avançado espanhol marca golo da vitória e mantém minhotos com vantagem na luta pela Champions.

O Braga derrotou em Trás-os-Montes o Chaves, por 2-1, com golos de Iuri Medeiros e Abel Ruiz. O espanhol marcou um golo de classe e mantém a equipa minhota numa posição privilegiada para garantir um lugar na Liga dos Campeões, na próxima temporada. O teste foi muito difícil para os minhotos, numa partida bastante disputada, com oportunidades para ambos os lados até aos últimos instantes, porém o Braga, com mais remates e posse de bola, acabou por ser mais eficaz. Com mais um jogo disputado, tem mais seis pontos do que o Sporting, quarto classificado.

Com cerca de dois mil adeptos nas bancadas, os arsenalistas entraram melhor e o primeiro golo surgiu por Iuri Medeiros, num excelente remate cruzado na sequência de bom passe de André Horta. Após um período em que foi dominado, o Chaves acordou aos poucos e igualou num momento-chave, antes do intervalo, através de um cabeceamento de Juninho.