Clássica de Oridiza: Rui Costa foi 118.º numa corrida ganha por Simon Yates

O ciclista britânico Simon Iates (BikeExchange-Jayco) venceu, hoje, a solo, a Prova Villafranca - Clássica de Ordizia. Foi o segundo triunfo na corrida para o campeão da Volta a Espanha de 2018.

Simon Yates, de 29 anos, repetiu o triunfo de 2016, ao cumprir os 165,7 quilómetros, com início e fim em Ordizia, em 3:52.51 horas, naquela que foi a sexta vitória do ano, depois de duas etapas na Volta a Itália, duas na Volta às Astúrias e outra no Paris-Nice.

Um pelotão reduzido chegou a 10 segundos do vencedor, no qual o neozelandês Dion Smith fez a 'dobradinha' para a BikeExchange-Jayco, à frente do espanhol Xavier Cañellas (Java-Kiwi Atlántico), terceiro.

Rui Costa (UAE Emirates) foi o único português a concluir a corrida, no 118.º posto, a mais de 18 minutos, enquanto Daniel Viegas (EOLO Kometa) abandonou.