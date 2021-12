Clássico: Conceição e Jesus de regresso aos bancos e com dores de cabeça

Nuno A. Amaral Hoje às 13:28 Facebook

Conceição e Jesus voltam aos respetivos lugares no duelo de quinta-feira, desta vez para o campeonato, e têm problemas para resolver, com vários jogadores lesionados e castigados.

O segundo jogo no espaço de uma semana entre F. C. Porto e Benfica, novamente no Dragão, vai distinguir-se do anterior pelo facto de, desta vez, os dois treinadores estarem nos bancos. Na quinta-feira, Sérgio Conceição e Jorge Jesus já terão cumprido os castigos de 15 dias que lhes foram aplicados pelo Conselho de Disciplina da FPF, pelo que estarão de volta aos respetivos lugares, depois de na semana passada terem visto ao longe o duelo dos oitavos de final da Taça de Portugal, que os portistas venceram por 3-0.

Na preparação do embate, cabeça de cartaz da 16.ª jornada da Liga portuguesa, penúltima da primeira volta, há problemas de sobra para os dois técnicos resolverem, a maior parte dos quais com raízes no clássico da passada quinta-feira.