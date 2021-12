Clássico custa a Luís Gonçalves 22 dias de suspensão

JN Hoje às 20:40 Facebook

Luís Gonçalves, administrado da SAD do F. C. Porto, foi suspenso esta terça-feira por 22 dias e multado em 510 euros, pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência da expulsão do encontro com o Benfica, para os oitavos de final da Taça de Portugal.

No mesmo jogo resultaram multas para dragões e águias. Os azuis e brancos vão pagar 4998 euros, por comportamento incorreto do público, arremesso de materiais pirotécnicos, comportamento incorreto dos apanha-bolas e atraso no reinício do jogo. Já o conjunto da Luz foi multado em 3774 euros, por comportamento incorreto do público e também por atraso no reinício do jogo.

Evanilson e Otamendi, expulsos na partida da Taça de Portugal, vão cumprir um jogo de castigo.

Nos outos encontros dos oitavos de final, o Leça terá de pagar 3060 euros por comportamento incorreto do público e entrada de material pirotécnico, enquanto a multa do Paredes é de 1428 euros (comportamento incorreto do público).

O Sporting vai pagar 2142 euros por deflagração de material pirotécnico na partida frente ao Casa Pia, que terá de desembolsar 1020 euros por entrada e permanência de materiais pirotécnicos no estádio.

O comportamento incorreto do público custou ao Vizela 1020 euros, com vizelenses e Braga a serem multados em 510 euros devido à altercação que houve no final do jogo entre jogadores das duas equipas.