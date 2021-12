Clássico da Taça sem os timoneiros nos dois bancos

Nuno A. Amaral Hoje às 08:10 Facebook

Conceição e Jesus terão de cumprir os castigos, após verem negadas providências cautelares. Benfica já assumiu a ausência do treinador.

O clássico dos oitavos de final da Taça de Portugal entre o F. C. Porto e o Benfica, marcado para a próxima quinta-feira, não deverá ter os dois treinadores principais nos bancos de dragões e águias. Sérgio Conceição e Jorge Jesus ficarão de fora, cedendo os comandos das equipas a Vítor Bruno e João de Deus, respetivamente, depois de verem indeferidas as providências cautelares interpostas aos castigos de 15 dias que lhes foram aplicados pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Conceição fez, anteontem, o pedido de providência cautelar no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) ao acórdão do CD que lhe ditou o castigo, aplicado por críticas à arbitragem do jogo da época passada com a Belenenses SAD, disputado a 4 de fevereiro. Ao que o JN apurou, o TAD enviou o processo para o Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS), cuja decisão deverá ir no mesmo sentido da que já tomou relativamente a Jorge Jesus, embora não tenha sido ainda anunciada.