Clássico de tripla na rota do título

Dragões e leões em duelo para clarificar contas da Liga, num jogo em que só os portistas têm margem de erro.

Chamar decisivo a um jogo entre os dois primeiros classificados do campeonato quando faltam ainda 13 jornadas para o final será sempre excessivo, mas os seis pontos de vantagem com que o F. C. Porto parte para este embate com o Sporting obrigam a dizer que, em caso de triunfo azul e branco, a conquista do título ficará muito bem encaminhada para a equipa de Sérgio Conceição (mais noticiário na pág. (38). Proibidos de perder, os leões podem reabrir totalmente a corrida com uma vitória e manter a esperança em aberto com um empate.

Num clássico que é sempre de tripla, os números dizem que os dragões são favoritos, tendo em conta que vão numa série de 16 vitórias seguidas na Liga, que já igualou o recorde do clube, conseguido em 2010/11. Ganhar significa bater essa marca, mas até uma igualdade servirá para o F. C. Porto continuar a ameaçar outro máximo, o de jogos seguidos sem perder, que vai em 49, desde a sexta jornada do campeonato passado (o recorde portista é de 55 partidas consecutivas sem derrotas, entre as épocas de 2009/10 e 2011/12, e a nível nacional é de 56, na posse do Benfica, estabelecido entre 1976/77 e 1978/79).