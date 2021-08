Clássico em risco para os colombianos do F. C. Porto

Miguel Pataco Hoje às 08:44 Facebook

Colômbia defronta o Chile nas primeiras horas do dia 10 de setembro. Duelo em Alvalade deve jogar-se a 11 ou 12.

Alerta FIFA no Dragão. Matheus Uribe e Luis Díaz foram convocados pelo selecionador colombiano para a tripla jornada do apuramento sul-americano para o Campeonato do Mundo de 2022 e o último jogo, frente ao Chile, será disputado às primeiras horas de sexta-feira 10 de setembro e o clássico da quinta jornada do campeonato está marcado, previamente, para o domingo seguinte. A vertigem do calendário também dá dores de cabeça ao treinador do Sporting, já que Sebastián Coates e Manuel Ugarte foram convocados pela seleção uruguaia.

Praticamente indiscutíveis no onze de Sérgio Conceição, Uribe e Luis Díaz serão, certamente, armas a ter em conta no primeiro clássico do campeonato 2021/22, mas resta saber em que condições se vão apresentar depois de muitas viagens e três jogos intensos. No dia 3, a Colômbia joga na altitude da Bolívia e, apenas dois dias depois, estará no Paraguai para mais uma jornada. Estes dois duelos já seriam suficientes para atrapalhar a preparação do duelo com o Sporting, mas o cenário é ainda pior, já que a FIFA autorizou as confederações a realizar jornadas triplas e não duplas, para compensar os adiamentos provocados pela pandemia.