Clássico entre F. C. Porto e Benfica vai jogar-se numa sexta-feira

Clássico entre F. C. Porto e Benfica abre a 10.ª jornada Liga, numa sexta-feira à noite. A receção dos dragões ao Sporting de Braga, na 8.ª ronda, também acontece na véspera do fim de semana.

A Liga de Clubes oficializou as datas e horários dos jogos desde a 6.ª jornada até à 11.ª ronda do principal escalão do futebol português.

O clássico entre F. C. Porto e Benfica, da 10.ª jornada, jogar-se-á no dia 21 de outubro, sexta-feira, a partir das 21:15 horas.

Jornada 6

Sexta-feira, 9 de setembro

Vitória de Guimarães - Santa Clara, 20:15 horas

Sábado, 10 de setembro

Famalicão - Benfica, 15:30 horas

Sporting - Portimonense, 18 horas

F. C. Porto - Chaves, 20:30 horas

Domingo, 11 de setembro

Paços de Ferreira - Casa Pia, 15:30 horas

Arouca - Boavista, 18 horas

Marítimo - Gil Vicente, 18 horas

Rio Ave - Braga, 20:30 horas

Segunda-feira, 12 de setembro

Vizela - Estoril, 20:15 horas

Jornada 7

Sexta-feira, 16 de setembro

Portimonense - Chaves, 20:15 horas

Sábado, 17 de setembro

Santa Clara - Paços Ferreira, 15:30 horas

Gil Vicente - Rio Ave, 15:30 horas

Estoril - F. C. Porto, 18 horas

Boavista - Sporting, 20:30 horas

Domingo, 18 de setembro

Arouca - Vitória de Guimarães, 15:30 horas

Benfica - Marítimo, 18 horas

Casa Pia - Famalicão, 18 horas

Braga - Vizela, 20 horas

Jornada 8

Sexta-feira, 30 de setembro

Sporting - Gil Vicente, 19 horas

F. C, Porto - Braga, 21:15 horas

Sábado, 1 de outubro

Vizela - Portimonense, 15:30 horas

Chaves - Estoril, 18 horas

Vitória de Guimarães - Benfica, 20:30 horas

Domingo, 2 de outubro

Rio Ave - Santa Clara, 15:30 horas

Paços de Ferreira - Arouca, 18 horas

Famalicão - Boavista, 20:30 horas

Segunda-feira, 3 de outubro

Marítimo - Casa Pia, 20:15 horas

Jornada 9

Sexta-feira, 7 de outubro

Gil Vicente - Estoril, 20:15 horas

Sábado, 8 de outubro

Santa Clara - Sporting, 15:30 horas

Benfica - Rio Ave, 18 horas

Portimonense - F. C. Porto, 18 horas

P. Ferreira - Vitória de Guimarães, 20:30 horas

Domingo, 9 de outubro

Boavista - Marítimo, 15:30 horas

Casa Pia - Vizela, 18 horas

Braga - Chaves, 20:30 horas

Segunda-feira, 10 de outubro

Arouca - Famalicão, 20:15 horas

Jornada 10

Sexta-feira, 21 de outubro

FC Porto - Benfica, 20:15 horas

Sábado, 22 de outubro

Famalicão - Paços de Ferreira, 15:30 horas

Estoril - Braga, 18 horas

Sporting - Casa Pia, 20:30 horas

Domingo, 23 de outubro

Marítimo - Arouca, 15:30 horas

Vizela - Santa Clara, 15:30 horas

Chaves - Gil Vicente, 18 horas

Vitória de Guimarães - Boavista, 20:30 horas

Segunda-feira, 24 de outubro

Rio Ave - Portimonense, 20:15 horas

Jornada 11

Sexta-feira, 28 de outubro

P. Ferreira - Marítimo, 20:15 horas

Sábado, 29 de outubro

Santa Clara - FC Porto, 15:30 horas

Benfica - Chaves, 18 horas

Arouca - Sporting, 20:30 horas

Domingo, 30 de outubro

Boavista - Vizela, 15:30 horas

Portimonense - Estoril, 15:30 horas

Casa Pia - Rio Ave, 18 horas

Gil Vicente - Braga, 20:30 horas

Segunda-feira, 31 de outubro

Vitória de Guimarães - Famalicão, 20:15 horas