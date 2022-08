Clássico entre F. C. Porto e Sporting já ferve

Filipe Trindade Hoje às 15:33 Facebook

Emigrantes correram, esta quarta-feira, para as bilheteiras do Estádio do Dragão. Ingressos exclusivos a sócios foram colocados à venda esta quarta-feira e muitos já garantiram a entrada no jogo grande do dia 20

Arrancou, esta quarta-feira, a venda de bilhetes para o jogo entre F. C. Porto e Sporting, da terceira jornada da Liga, que se realiza no próximo dia 20 de agosto, um sábado. Na porta 27 do Estádio do Dragão, onde se encontra a Loja do Associado, muitos adeptos já garantiram o ingresso para assistir ao clássico. O bom arranque dos dragões e o receio do recinto esgotar motivou muitos portistas a reservarem o bilhete. Nesta primeira fase, a venda é exclusiva a sócios do clube azul e branco.

"Vim hoje comprar o bilhete, uma vez que moro e trabalho aqui perto, e tenho medo que os bilhetes esgotem depressa. Não falto a um jogo e, naturalmente, não posso faltar a este", disse, ao JN, uma das adeptas que se encontrava na fila.

Muitos emigrantes aproveitaram o facto de estarem a passar férias em Portugal para comprar já o ingresso e assistir, ao vivo, ao duelo da próxima semana. "Temos de aproveitar a oportunidade enquanto estamos em Portugal. Agosto é o mês do emigrante e vim já reservar o meu lugar e também para a família de um amigo. Ao todo irei comprar sete bilhetes para o jogo", explicou um outro adepto portista, ao JN.

Depois de um bom arranque dos dragões, que contam com duas vitórias, frente ao Tondela, na Supertaça (3-0), que valeu o primeiro troféu da época, e no Dragão frente ao Marítimo, com uma goleada por 5-1, o F. C. Porto desloca-se, no domingo, a Vizela, para a segunda ronda do campeonato, mas no pensamento dos adeptos está já o jogo grande do dia 20 frente ao rival Sporting.