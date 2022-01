Clássico entre F. C. Porto e Sporting joga-se a 11 de fevereiro

JN Hoje às 13:02 Facebook

A Liga anunciou, esta quarta-feira, as datas e os horários dos jogos de cinco jornadas, com destaque para o duelo entre os dois primeiros classificados do campeonato, que se realiza numa sexta-feira.

O encontro entre F. C. Porto e Sporting, da 22.ª jornada, está marcado para o dia 11 de fevereiro, com o pontapé inicial no Estádio do Dragão a dar-se às 20.15 horas. Os dragões lideram o campeonato, com três pontos de vantagem sobre a equipa de Ruben Amorim.

Destaque, ainda, para o dérbi minhoto entre o Vitória SC e o SC Braga, da 21.ª ronda da Liga, que se joga no dia 5 de fevereiro, a partir das 20.30 horas.

Lista completa dos jogos

Jornada 21

Sábado, 5 de fevereiro

Marítimo-Estoril, 15H30

P. Ferreira-Portimonense, 18H

Vitória SC-Braga, 20H30

Domingo, 6 de fevereiro

Gil Vicente-Santa Clara, 15H30

Boavista-Vizela, 15H30

Arouca-F. C. Porto, 18H

Sporting-Famalicão, 20H30

Segunda-feira, 7 de fevereiro

Tondela-Benfica, 19H

Moreirense-Belenenses SAD, 21H15

Jornada 22

Sexta-feira, 11 de fevereiro

F. C. Porto-Sporting, 20H15

Sábado, 12 de fevereiro

Braga-P. Ferreira, 15H30

Benfica-Santa Clara, 18H

Portimonense-Boavista, 18H

Estoril-Tondela, 20H30

Domingo, 13 de fevereiro

Famalicão-Moreirense, 15H30

Belenenses SAD-Vitória SC, 18H

Vizela-Gil Vicente, 20H30

Segunda-feira, 14 de fevereiro

Arouca-Marítimo, 20H15

Jornada 23

Sexta-feira, 18 de fevereiro

Boavista-Benfica, 20H15

Sábado, 19 de fevereiro

Gil Vicente-Belenenses SAD, 15H30

P. Ferreira-Vizela, 18H

Vitória SC-Arouca, 20H30

Domingo, 20 de fevereiro

Marítimo-Famalicão, 15H30

Sporting-Estoril, 18

Moreirense- F. C. Porto, 20H

Tondela-Braga, 20H45

Segunda-feira, 21 de fevereiro

Santa Clara-Portimonense, 20H15

Jornada 24

Sexta-feira, 25 de fevereiro

Belenenses SAD-P. Ferreira, 20H15

Sábado, 26 de fevereiro

Famalicão-Tondela, 15H30

Marítimo-Sporting, 18

Arouca-Moreirense, 20H30

Domingo, 27 de fevereiro

Vizela-Portimonense, 15H30

Estoril-Boavista, 18

Benfica-Vitória SC, 18H

F. C. Porto-Gil Vicente, 20H30

Segunda-feira, 28 de fevereiro

Braga-Santa Clara, 20H15

Jornada 25

Sexta-feira, 4 de março

Gil Vicente-Estoril, 20H15

Sábado, 5 de março

Boavista-Braga, 15H30

Portimonense-Benfica, 18H

Sporting-Arouca, 20H30

Domingo, 6 de março

Moreirense-Marítimo, 15H30

P. Ferreira-F. C. Porto, 18H

Vitória SC-Famalicão, 20H30

Santa Clara-Vizela, 20H30

Segunda-feira, 7 de março

Tondela-Belenenses SAD, 20H15