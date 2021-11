Clássico entre o Lyon e o Marselha interrompido após Payet ser atingido por garrafa

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:19 Facebook

Ainda nem dez minutos tinham passado desde o apito inicial e o clássico entre o Lyon e o Marselha, a contar para 14.ª jornada da liga francesa, foi interrompido devido a um incidente com o avançado francês.

Payet preparava-se para bater um pontapé de canto quando foi atingido por uma garrafa de água, vinda da bancada dos adeptos da equipa da casa. O encontro foi imediatamente interrompido pelo árbitro. Os jogadores recolheram ao balneário e o encontro ainda não foi retomado.

Veja o momento:

Já esta época, a 22 de agosto, Payet esteve no centro da confusão no encontro entre Nice e Marselha, da terceira jornada. Os adeptos da equipa da casa começaram a atirar objetos em direção aos jogadores de "Les Olympiens" desde o primeiro minuto, o que levou mesmo o speaker a pedir calma aos presentes nas bancadas.

O pedido não surtiu efeito e, ao minuto 76, instalou-se o caos na Allianz Arena. Depois de lhe terem acertado com uma garrafa na cabeça, o avançado do Marselha não escondeu o desagrado e arremessou o objeto de volta para a bancada dos adeptos do Nice.

Os apoiantes da equipa da casa, em fúria, acabaram por invadir o relvado, levando a grandes momentos de tensão. As autoridades intervieram, assim como os jogadores do Nice, que pediram calma aos adeptos, e a equipa do Marselha acabou mesmo por ter de recolher aos balneários. Jean-Pierre Rivère, presidente da equipa da casa, também se dirigiu aos apoiantes para os tentar acalmar.

O jogo acabou por ser adiado.