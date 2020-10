Clássico entre Sporting e F. C. Porto já tem data

JN/Agências Hoje às 14:40 Facebook

O clássico entre Sporting e F. C. Porto, da quarta jornada da I Liga, disputa-se no sábado, 17 de outubro, a partir das 20.30 horas, no Estádio José Alvalade, informou esta quinta-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O organismo deu a conhecer as alterações aos jogos da quarta à nona jornada da I Liga, a primeira das quais está agendada para o período entre 17 e 19 de outubro, na retoma do campeonato, após a paragem para os jogos das seleções.

Na quarta jornada, além do jogo entre o Sporting e o campeão nacional, destaca-se ainda a visita no domingo, 18 de outubro, do líder Benfica ao Rio Ave, em jogo marcado para as 20 horas, numa ronda que encerra na segunda-feira, com o Boavista-Vitória de Guimarães.

O Sporting de Braga disputa a quarta jornada também no sábado, 17 de outubro, em casa, com o Nacional (18 horas), antes do compromisso europeu na Liga Europa, em 22, com o AEK Atenas, tal como o Benfica, com o Lech, enquanto o F. C. Porto joga no dia anterior, para a Liga dos Campeões, com o Manchester City.

Os jogos europeus implicam ajustes no calendário da I Liga e no programa definido esta quinta-feira, entre a quarta e nona jornada, o F. C. Porto tem um jogo antecipado para sexta-feira, o Benfica tem três a uma segunda-feira, dia em que o Braga também joga uma vez.

Na sexta jornada, os 'dragões' visitam Paços de Ferreira na sexta-feira, 30 de outubro, enquanto o Benfica joga a uma segunda-feira na quinta jornada (com o Belenenses, em 26 de outubro), na sexta (com o Boavista, em 2 de novembro) e na oitava (com o Marítimo, em 30).

Com o clássico entre Sporting e F. C. Porto a ser o 'jogo de cartaz' destas próximas jornadas, a receção do Benfica ao Sporting de Braga, terceiro classificado na última época, é também um dos pontos altos, na sétima jornada, marcada para domingo, 08 de novembro (20 horas).