Clássico F. C. Porto-Benfica já tem data e hora definida

Supertaça disputa-se em Aveiro, no dia 23 de dezembro, a partir das 20.45 horas.

O jogo da Supertaça entre o F. C. Porto e o Benfica está marcado para o dia 23 de dezembro, no Estádio Municipal de Aveiro, e será disputado a partir das 20.45 horas, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol, a entidade organizadora do encontro.

O jogo coloca frente a frente o vencedor do último campeonato nacional e da Taça de Portugal, o F. C. Porto, frente ao Benfica, finalista vencido da prova rainha.

Este clássico não se disputou em agosto por causa da pandemia que obrigou o último campeonato nacional a terminar no final do mês de julho.

A Supertaça será transmitida na RTP.