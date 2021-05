Clássico na Luz: Título é uma miragem no duelo dos milhões

Nuno A. Amaral Hoje às 08:19 Facebook

Águias e dragões defrontam-se na Luz, num jogo em que a luta pelo acesso direto à Champions pode ficar definida ou ao rubro. Sporting "torce" pelo rival lisboeta, para poder ser campeão na próxima jornada.

A vitória leonina em Vila do Conde tira carga emotiva ao duelo desta quinta-feira entre Benfica e F. C. Porto, mas apenas se o contexto for a corrida para o título. Apesar de os dragões ainda terem uma ténue esperança de apanhar o líder, em caso de triunfo na Luz, o clássico desta tarde só tem reais implicações na luta pelo segundo lugar, que dá acesso direto à próxima edição da Liga dos Campeões. Se os portistas não ganharem, o Sporting poderá ser campeão já na próxima jornada.

Sem hipóteses, nem sequer matemáticas, de chegar ao topo da classificação, o Benfica está obrigado a vencer para continuar a aspirar ao segundo posto. Quanto ao F. C. Porto, com quatro pontos de avanço sobre as águias, não perder significa dar um passo enorme para assegurar os milhões da Champions. É esse o verdadeiro pote de ouro que estará em jogo esta quinta-feira no Estádio da Luz.