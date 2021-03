Clássico Sporting - F. C. Porto nas meias-finais da Taça de Portugal

JN/Agências Hoje às 18:02 Facebook

O Sporting e o F. C. Porto vão medir forças nas meias-finais da Taça de Portugal de basquetebol, a 10 de abril, em Matosinhos, depois de um Benfica-Imortal, ditou o sorteio realizado esta quarta-feira em Lisboa.

Os dois primeiros classificados da fase regular da Liga não poderão, assim, protagonizar uma terceira final em 2020/21, após o triunfo dos leões na Taça de Portugal de 2019/20, adiada para esta época, e dos dragões na Taça Hugo dos Santos.

A 8 de outubro de 2020, em Odivelas, o Sporting impôs-se ao F. C. Porto (87-78), conquistando a Taça de Portugal 40 anos depois, e, a 7 de fevereiro, em Sines, os azuis e brancos venceram os verde e brancos, por 72-68.

A final four decorre no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, e antes do Sporting - F. C. Porto, marcado para as 17.30 horas, defrontam-se o Benfica, terceiro na fase regular da Liga, e o Imortal, quarto, pelas 15 horas.

Os vencedores dos dois encontros qualificam-se para a final de 11 de abril, marcada para as 16 ho​​​ras.

No palmarés da Taça de Portugal, o Benfica é líder, com 22 troféus, seguido do F. C. Porto, com 14, enquanto o Sporting, detentor do título, soma seis. Por seu lado, o Imortal vai tentar tornar-se a 19.ª equipa a ganhar a competição.