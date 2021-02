Clássico: Viagem às raízes de Sérgio Conceição e Ruben Amorim

Nuno Amaral Hoje às 13:51 Facebook

São dez anos de diferença nas idades e também dez pontos a separá-los na classificação, antes do F. C. Porto-Sporting desta noite. Sérgio Conceição e Ruben Amorim são duas pessoas e dois treinadores de características diferentes, que têm em comum a subida a pulso até ao topo da pirâmide do futebol, como jogadores e como técnicos.

Conceição chegou ao estrelato enquanto futebolista e já foi duas vezes campeão ao leme do F. C. Porto. Amorim destacou-se a jogar no Benfica e está a ter uma ascensão meteórica na ainda curta carreira de treinador, primeiro no Braga e agora em Alvalade. O JN viaja até às raízes de ambos.