Já há data para os clássicos F. C. Porto-Benfica que fecham o ano

Datas dos jogos que vão opor os dois rivais na Taça de Portugal e no campeonato já estão definidos. Dragão recebe dois duelos decisivos no espaço de uma semana.

F. C. Porto e Benfica vão defrontar-se duas vezes seguidas no espaço de uma semana. Primeiro, a 23 de dezembro, para a Taça de Portugal; depois, a 30 de dezembro, na 16.ª jornada do campeonato. Ambos os jogos serão à quinta-feira, às 21 horas e às 20h45, respetivamente.

O calendário competitivo até ao final de 2021 foi revelado esta terça-feira, quer para o campeonato quer para a Taça de Portugal.

Na Liga, dragões e águias defrontam-se um dia antes da passagem do ano; e nos oitavos de final da Taça, medem forças um dia antes da véspera de Natal. Um final de ano que promete emoções fortes, até porque ambos os jogos têm importância capital nas aspirações das duas equipas nessas competições.

Jogos das próximas jornadas da Liga:

14.ª jornada

Sexta-feira (10 de dezembro):

Paços de Ferreira - Gil Vicente, 20h15 - Sport TV

Sábado (11 de dezembro):

Marítimo - Santa Clara, 15h30 - Sport TV

V. Guimarães - Tondela, 18 horas - Sport TV

Belenenses SAD - Estoril, 18 horas - Sport TV

Sporting - Boavista, 20h30 - Sport TV

Domingo (12 de dezembro):

Moreirense - Portimonense, 15h30 - Sport TV

Famalicão - Benfica, 18 horas - Sport TV

F. C. Porto - Braga, 20h30 - Sport TV

Segunda-feira (13 de dezembro)

Arouca - Vizela, 20h15 - Sport TV

15.ª jornada

Sexta-feira (17 de dezembro)

Santa Clara - V. Guimarães, 19 horas - Sport TV

Estoril - Famalicão, 21h15 - Sport TV

Sábado (18 de dezembro)

Tondela - Paços de Ferreira, 15h30 - Sport TV

Portimonense - Arouca, 15h30 - Sport TV

Gil Vicente - Sporting, 20h30 - Sport TV

Domingo (19 de dezembro)

Benfica - Marítimo, 17 horas - BTV

Boavista - Moreirense, 17 horas - Sport TV

Vizela - F. C. Porto, 19 horas - Sport TV

Braga - Belenenses, 21 horas - Sport TV

16.ª jornada

Terça-feira (28 de dezembro)

Tondela - Gil Vicente, 17 horas - Sport TV

Marítimo - Vizela, 19 horas - Sport TV

Moreirense - Estoril, 21 horas - Sport TV

Quarta-feira (29 de dezembro)

Famalicão - Belenenses SAD, 17 horas - Sport TV

V. Guimarães - Boavista, 19 horas - Sport TV

Sporting - Portimonense, 21 horas - Sport TV

Quinta-feira (30 de dezembro)

Paços de Ferreira - Santa Clara, 17 horas - Sport TV

Arouca - Braga, 19 horas - Sport TV

F. C. Porto - Benfica, 21 horas - Sport TV