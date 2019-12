Classificação em Portugal nos últimos dez anos. Quem é o campeão da década?

Hoje às 10:53 Facebook

A tabela da Liga portuguesa dos últimos dez anos comprova o domínio do SL Benfica e do F.C. Porto. As águias são os líderes da classificação com um total de 745 pontos, embora com uma diferença curta para os dragões, que totalizam 737 pontos. Os títulos estão equilibrados entre ambos. Os encarnados venceram cinco e os azuis e brancos quatro

A diferença para o Sporting é considerável, sendo que os leões contam com 636 pontos e com mais do dobro das derrotas do que o F. C. Porto. O resto do "top-4" é composto pelo Sporting de Braga, com 527 pontos somados, aparecendo como a primeira equipa abaixo dos dois pontos por jogo.

O Vitória de Guimarães surge sem surpresa como o 5.º lugar da década. De seguida vem o Rio Ave, o Marítimo, o Paços de Ferreira e o Vitória de Setúbal. Os castores são a única equipa destas nove selecionadas que não tem 304 jogos, isto porque disputaram uma vez a Segunda Liga, devido a uma época menos conseguida, que valeu a descida de divisão. Destaque para os vila-condenses e os madeirenses, praticamente iguais em todos os parâmetros.