Hoje às 17:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O Saint-Étienne anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Claude Puel, que sucede no cargo a Ghislain Printant. O treinador gaulês assina contrato válido até 2022.

O técnico, de 58 anos, torna-se no mais experiente entre os técnicos ativos no campeonato. No currículo, regista passagens pelo Mónaco, Lille, Lyon e Nice, antes de ter orientado os ingleses do Southampton e Leicester.

O Saint-Étienne é o atual 19º classificado no campeonato, acima apenas do "lanterna-vermelha" Dijon.