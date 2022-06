Cláudia Neto regressa a Portugal para representar o Sporting

JN/Agências Hoje às 14:11 Facebook

A futebolista internacional portuguesa Cláudia Neto foi apresentada como reforço do plantel feminino do Sporting, no relvado do Estádio José Alvalade, após 13 anos a atuar nas melhores ligas estrangeiras.

A média, de 34 anos, terminou contrato com a Fiorentina e mostrou-se "muito feliz e orgulhosa" por voltar a competir em território nacional, após ter experimentado, desde 2008, os campeonatos mais desenvolvidos de Espanha, Suécia e Alemanha, além do italiano.

"É uma honra vestir esta camisola. Poder regressar ao meu país e continuar a ser profissional e jogar no Sporting é um motivo de imenso orgulho", disse, destacando a sua "experiência" como uma mais-valia, mas ainda com "muito para dar e acrescentar".

Cláudia Neto, natural de Portimão, é a segunda jogadora mais internacional de sempre pela seleção das 'Quinas', com 167 presenças e 24 golos marcados, tendo sido tricampeã germânica entre 2018 e 2020, com a camisola do Wolfsburgo.

"É importante apostar na formação, mas também numa mistura com jogadoras mais veteranas", considerou, referindo-se ao futuro plantel das leoas de Alvalade.

A jogadora definiu que "os objetivos pessoais passam sempre pelos objetivos coletivos". "Como em todos os sítios por onde passei, o meu objetivo é sempre ganhar e espero fazê-lo com a camisola do Sporting. Sempre disse que gostava de acabar a carreira em Portugal e o Sporting está-me a dar essa oportunidade", congratulou-se.

De Neto para Neto



Bem -vinda ao #FutFemSCP, @claudia7neto! ⚪ pic.twitter.com/lgXLtycAQx - Sporting CP Futebol Feminino (@FutFemSCP) June 28, 2022