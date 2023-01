Cláudio Ramos e Eustaquio com lugar reservado na Taça

Guarda-redes tem sido o titular nos jogos da prova rainha e deve manter o estatuto frente ao Arouca, no duelo desta quarta-feira, a contar para os oitavos de final. Eustaquio pode render Marko Grujic no meio-campo e Pepê também tem possibilidades de regressar ao onze.

Depois da desilusão sofrida no Jamor - empate, a zero, com o Casa Pia -, os dragões tentam dar, amanhã, mais um passo rumo ao mesmo Jamor, recebendo o Arouca, em duelo dos oitavos de final da Taça de Portugal. Sérgio Conceição não prepara qualquer revolução no onze, mas o técnico deve fazer algumas alterações em relação ao último jogo do campeonato.

Na baliza, e como sempre acontece na prova rainha do futebol português, Diogo Costa vai ceder o lugar a Cláudio Ramos, sendo possível - mas não muito provável - que David Carmo possa ser um dos centrais escolhidos.