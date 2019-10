Cláudio Ramos pede Tondela "quase perfeito" para travar Benfica

Adriano Rocha Hoje às 14:17 Facebook

Cláudio Ramos, capitão e dono da baliza do Tondela, disse, esta terça-feira, em conferência de Imprensa, que os beirões têm de realizar um jogo "quase perfeito" para conseguirem "ganhar ou levar pontos" da receção ao Benfica, domingo (15 horas), da oitava jornada da Liga.

"Quando jogamos contra candidatos ao título, e nem adianta falarmos na diferença de orçamentos, acho que temos de fazer um jogo quase perfeito para conseguirmos ganhar ou para conseguir levar pontos deste jogo", assumiu Cláudio Ramos, que falou aos jornalistas antes de um treino aberto à Comunicação Social.

O guarda-redes tondelense lembrou que num passado recente a equipa beirã conseguiu bater o pé aos grandes. "Sabemos que temos de ser quase perfeitos, temos perfeita noção disso, mas num passado não muito longínquo já conseguimos ganhar a todos os candidatos ao título e, por isso, estamos preparados e sabemos aquilo que temos de fazer para conseguirmos vencer", acrescentou.

Apesar de ocuparem o quinto lugar na Liga, com 12 pontos em oito jogos, os tondelenses ainda procuram oferecer aos adeptos o primeiro triunfo em casa neste campeonato. "Calhou o Benfica agora em casa e é neste jogo que vamos tentar obter a primeira vitória e conquistar os três pontos, que os adeptos merecem", salientou Cláudio Ramos.

O Tondela recebe o Benfica depois de ter saída com estrondo da Taça de Portugal, ao ser derrotado no campo do Feirense, da LigaPro, por 3-0.

Entretanto, acaba hoje o período de exclusividade para os associados do Tondela adquirirem, ao custo unitário de 10 euros, os ingressos para a partida com o Benfica. Amanhã a venda é alargada ao público em geral, custando cada bilhete 35 euros.