Cláudio Ramos reforça baliza do F. C. Porto

JN Hoje às 18:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Guarda-redes, de 28 anos, deixa o Tondela e chega ao dragão a custo zero. Contrato de quatro temporadas

Cláudio Ramos vai ser jogador do F. C. Porto para a próxima época, confirmou o JN junto de fontes próximas do processo. O guarda-redes termina a ligação ao Tondela, ao fim de nove temporadas, e é um jogador livre, tendo aceite o convite do emblema portista, que lhe acenou com um contrato de quatro temporadas.

A contratação ainda não é oficial, até porque o F. C. Porto não se irá pronunciar sobre o mercado até ao final da época, mas Cláudio Ramos já não escapa ao dragão. O guardião tinha outras propostas sedutoras, nomeadamente do campeonato turco, mas a possibilidade de cumprir o sonho de representar um grande e ter a oportunidade de jogar na Liga dos Campeões falou mais alto.

Cláudio Ramos conta com uma internacionalização e, ao serviço do Tondela, fez 103 partidas seguidas na Liga. Agora, prepara-se para abraçar o maior desafio da carreira.