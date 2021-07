Cláudio Silva e André Rodrigues são reforços do Feirense

Hoje às 13:38 Facebook

O Feirense assegurou mais dois reforços para a nova temporada.

Cláudio Silva chega do FC Famalicão, onde atuou nas duas últimas temporadas pela equipa Sub-23 (48 jogos somados e 4 golos). O central, de 21 anos, encontrava-se a realizar o estágio de pré-época com Ivo Vieira, mas saiu para jogar com maior regularidade. Cláudio fez a formação no F.C. Porto, tendo vencido, por exemplo, a UEFA Youth League, ao lado de outras promessas como Diogo Costa, Diogo Leite, Romário Baró, Fábio Vieira, entre tantos outros. O central canhoto é filho de Ricardo Silva, antigo defesa que se notabilizou ao serviço de FC Porto e Boavista FC.

André Rodrigues é um médio de vocação ofensiva que também atua nos corredores do ataque. Aos 23 anos, deixa o FC Felgueiras, onde se estreou pela equipa principal com apenas 17 anos (6 jogos e 2 golos nessa temporada). Seguiram-se cinco anos onde foi titular indiscutível, tendo somado 25 golos. Em 2018/19 bateu a sua melhor marca pessoal com 11 remates certeiros.