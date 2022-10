Cláusula de Ugarte sobe para avisar os interessados

André Bucho Hoje às 00:04 Facebook

Uruguaio discute renovação com os leões. Vencimento aumentará e valor da rescisão passará para 80 milhões

Um dos pilares do esquema de Ruben Amorim, o uruguaio Ugarte deverá em breve concluir o processo de renovação contratual com os leões, num negócio que verá aumentado o salário do médio, o valor da cláusula de rescisão e a duração do vínculo.

O atual contrato liga-o ao conjunto de Alvalade até 2026, mas, face ao assédio de clubes como Tottenham ou Paris Saint-Germain, a SAD liderada por Frederico Varandas entendeu avançar com uma proposta de renovação, ampliando a ligação por mais um ano, até 2027, e subindo a cláusula de rescisão de 60 para 80 milhões de euros. Revisto será também o salário, que ronda os 400 mil euros anuais, o qual deverá aproximar-se, rubricada a renovação, dos 600 mil euros líquidos.