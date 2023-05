Clayton: "Taça UEFA foi a maior conquista da minha carreira"

Antigo avançado brasileiro revelou que só com o tempo entendeu a dimensão da conquista de Sevilha. Da sua passagem pelo F. C. Porto diz que só tem a agradecer a oportunidade que lhe deram na vida.

Clayton recuou no tempo para reviver as sensações da conquista da Taça UEFA pelo F. C. Porto sobre a qual se assinalam 20 anos e garantiu ao JN que só passados muitos anos é que se percebe a dimensão do feito. "Estava no banco naquele jogo, mas na verdade aquela final fica para a vida toda e por mais que esteja fora do futebol, nas reuniões com os meus amigos, aquela continua a ser a maior conquista da minha vida. Faz parte da minha carreira e da história do F. C. Porto... imagina fazer parte da minha vida, de um simples jogador, que contribuiu para aquele título", comentou o antigo avançado brasileiro dos azuis e brancos, que vive hoje numa fazenda no Norte do Brasil.

"É incrível que 20 anos depois ainda se fala da maior conquista da minha carreira. Talvez na altura não se desse tanta importância, mas depois de ter deixado o futebol percebo melhor as coisas. Ter jogado num clube daquela dimensão e essa conquista representa muito. Participei daquela geração e daquele grupo, mas só depois vi a beleza daquela conquista e a sua importância. Na verdade, é a cereja no topo do bolo para qualquer jogador", insistiu Clayton.