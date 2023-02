Clínica do Dragão sem mãos a medir: nove lesões desde o Natal

Nuno A. Amaral Hoje às 21:29 Facebook

Janeiro foi um mês complicado no boletim clínico portista e fevereiro está a sê-lo ainda mais. Uribe e Galeno são as novas dores de cabeça para Sérgio Conceição

A lista é longa e não pára de aumentar. Por estes dias, o departamento médico portista está a abarrotar e as mazelas, sobretudo musculares, dos jogadores do F. C. Porto causam muitas dores de cabeça ao treinador Sérgio Conceição. As baixas mais recentes são Uribe e Galeno, que sofreram microrroturas nos adutores durante o clássico com o Sporting, juntando-se a Wendell, Fábio Cardoso, Otávio, Evanilson, Gabriel Veron e Meixedo no lote de lesionados do plantel azul e branco (o jovem guarda-redes contraiu uma rotura de ligamentos no joelho esquerdo em novembro).

Desde o início do ano, foram nove as lesões com alguma gravidade que abalaram o Olival. Para além dos que estão parados, também Grujic e Eustaquio já sofreram problemas de ordem física que os obrigaram a ficar de fora em vários jogos. Isto sem esquecer a fratura num braço de Pepe, sofrida ainda no ano passado, durante o Mundial do Catar, da qual o capitão portista viria a ter uma recaída que o levou a ser submetido a uma intervenção cirúrgica.