Cloé Lacasse renova com o Benfica até 2024

A avançada das águias, de 27 anos, prolongou o vínculo por três anos, depois de se ter sagrado campeã nacional de futebol.

A canadiana, que esta época marcou 22 golos em 32 jogos, foi no sábado decisiva na vitória do Benfica em casa do rival Sporting, ao assistir e marcar no triunfo por 3-0, que garantiu o primeiro campeonato das águias.

"Quero continuar a construir uma história de conquistas no clube. O Benfica está a fazer uma grande aposta e a equipa tem correspondido. Ser chamada para representar o Canadá [seleção feminina de futebol] é uma honra e o clube teve grande responsabilidade nisso, porque me colocou num grande palco", disse ainda a jogadora, em declarações à BTV.