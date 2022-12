Club Brugge, adversário do Benfica na Champions, volta a escorregar no campeonato

JN Hoje às 14:57 Facebook

Adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, o Club Brugge continua em crise na Liga belga, onde não ganha há três jornadas. No regresso do campeonato, deixou-se empatar na receção ao Leuven.

O Club Brugge, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, não foi além de uma igualdade a um golo na receção ao Leuven, no regresso do campeonato belga após o Mundial do Catar.

Uma grande penalidade, convertida pelo espanhol Jutgla, deu vantagem ao Club Brugge em cima do intervalo, mas o oitavo classificado da Liga da Bélgica, que não contou com o médio português João Gamboa, haveria de empatar já dentro do tempo de compensação, por Nsingi.

O Club Brugge é, à condição, quarto classificado no campeonato belga, com 34 pontos, menos 12 do que o líder, Genk, que ainda não disputou o seu jogo referente à 18.ª jornada.

Benfica e Club Brugge jogam o futuro na Liga dos Campeões nos dias 15 de fevereiro, na Bélgica, e 7 de março de 2023, no Estádio da Luz.