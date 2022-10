Clube argentino cria camisola especial para mães amamentarem os filhos

O Racing Club, da Argentina, vai lançar uma edição especial da camisola principal que permitirá às mães amamentarem os filhos nos estádios de futebol.

Com um desenho especial, a edição especial da camisola principal do Racing Club, de Buenos Aires, Argentina, permitirá às mães amamentarem os filhos nos estádios de futebol de forma discreta e prática. O clube fez o anuncio nas redes sociais, que conta com os testemunhos de algumas adeptas que são mães, explicando a intenção de terminar com o tabu da amamentação em público, algo que consideram ainda não ser "100% aceite socialmente".

Veja o vídeo: