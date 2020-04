Sofia Esteves Teixeira Hoje às 02:54 Facebook

O campeonato da Bielorrússia não foi interrompido apesar do surto do novo coronavírus mas, embora a bola continue a rolar, as bancadas dos estádios têm estado quase vazias, já que os adeptos têm medo de ser infetados.

Assim, o Dínamo Brest decidiu encher as bancadas de uma forma original com... manequins. E mais: se os adeptos comprarem os ingressos dos jogos virtuais, ainda podem ter o rosto nos manequins.

Veja as imagens: