Clube brasileiro condenado por manipulação de resultados

O Iranduba, do estado do Amazonas, foi suspenso por dois anos e despromovido do campeonato estadual após ter sido investigado por alegada manipulação de resultados.

Em causa está um jogo entre Iranduba e o Amazonas, da quinta jornada do Campeonato Amazonense, disputado no dia 12 de fevereiro, que terminou com o triunfo por 7-0 do Amazonas.

O volume do resultado, o mais desnivelado da atual edição da competição, chamou a atenção dos responsáveis federativos locais e da própria Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que iniciaram uma investigação ao jogo.

De acordo com o sítio "Globo Esporte", a CBF demonstrou, através de um relatório elaborado pela "Sportradar", empresa que recolhe e analisa dados desportivos para casas de apostas e federações, que o Iranduba teria tido influência direta no resultado do encontro.

O documento aponta a apostas elevadas registadas no sentido de o Iranduba perder a partida por uma diferença de pelo menos três golos e de o jogo ter, no mínimo, cinco golos marcados.

"No Amazonas não vai acontecer este tipo de coisas. O nosso futebol precisa de seriedade. Hoje, com o nosso documento, administrativamente, o Iranduba está fora do campeonato e consequentemente despromovido", revelou Ednailson Rozenha, presidente da Federação Amazonense de Futebol.

Ruy Mendonça, vice-presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas, onde foi registada a denúncia, falou num "viés desportivo" que terá "consequências criminais" pela gravidade dos atos.

"Este é só o fio da meada. O relatório faz menção a alguns jogadores, mas obviamente que também dá para saber pelos dados que a CBF tem, através do seu sistema anticorrupção, quem recebeu esse dinheiro e quem apostou. Essa quadrilha pode ser descoberta pelo Ministério Público do Amazonas", acrescentou, citado pelo "Globo Esporte".

Para além da suspensação por dois anos e da despromoção do campeonato estadual, o Iranduba foi ainda multado em 100 mil reais, qualquer coisa como 18 mil euros.