Clube Brugge: A surpresa e aquele que todos queriam calhou ao Benfica

É, talvez, o menos favorito de todos mas protagonista da maior surpresa desta edição da Liga dos Campeões. Depois de F. C. Porto, o Clube Brugge vai voltar a medir forças com uma equipa portuguesa, desta vez na fase a eliminar. Yaremchuk vai regressar à Luz.

Se há meses alguém dissesse que o Club Brugge, num grupo com F. C. Porto, Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen, ia garantir um lugar nos oitavos de final da Liga dos Campeões, muitos não acreditariam. Mas, já por várias vezes, o futebol provou ser uma caixinha de surpresas e esta foi uma delas. A equipa belga conseguiu passar a fase de grupos - nos primeiros três jogos fez o pleno de vitórias diante do Bayer (1-0), Atlético de Madrid (2-0) e F. C. Porto (4-0) - com apenas uma derrota, precisamente diante dos azuis e brancos, que venceram no Dragão por 4-0.

Dono de um onze bem definido, com um quarteto defensivo composto por Denis Odoi, Brandon Mechele, Abakar Sylla e Bjorn Meijer à frente do experiente guarda-redes Simon Mignolet, enquanto Hans Vanaken, Raphael Onyedika e Casper Nielsen ocupam o meio-campo, no apoio aos avançados Andreas Skov Olsen, Kamal Sowah e Ferrán Jutglà. A equipa de Carl Hoefkens, quarta classificada na Liga belga, a nove pontos do líder, alinha habitualmente num 4-3-3. É agressiva sem bola, pressionante, que ocupa bem o espaço. Que gosta de ter bola e tem mobilidade.

Balanço positivo para os portugueses

Numa eliminatória que vai marcar o regresso de Yaremchuk ao Estádio da Luz - o médio trocou os encarnados pelos belgas no último mercado de transferências - as estatísticas sorriem ao Benfica. Os encarnados nunca defrontaram o Club Brugge mas a história prova que o clube da Luz se dá bem com equipas belgas: em 21 jogos, o Benfica só perdeu quatro vezes e, nos últimos 14 encontros, só perdeu um, diante do Anderlecht, em 1988, por 3-0. O Brugge, que esta temporada regista 14 vitórias, quatro empates e cinco derrotas em 23 jogos, bem como 40 golos marcados e 22 sofridos, já defrontou equipas portuguesas 14 vezes, com um balanço negativo: cinco vitórias, dois empates e sete derrotas.

História não é só nos dias de hoje

Não é apenas nestes dias que o Club Brugge surpreende. Fundado em 1981 com influências inglesas, o Brugsche Football Club e o Football Club Brugeois rivalizaram nos primeiros tempos até se fundirem num só, em 1897. Conquistou o primeiro título nacional em 1920 e, depois de algumas épocas no segundo escalão, regressou à Elite em 1959. O Brugge continua a ser a única equipa belga a ter atingido a final da principal prova europeia de clubes em 1977/78 - na época a Taça dos Clubes campeões europeus - na qual foi derrotado pelo Liverpool. Em 1975/76, também perdeu a final da Taça UEFA diante dos "reds".

Raoul "Lotte" Lambert é o melhor marcador da história do Club Brugge. Somou 269 golos em 458 jogos oficiais pelo clube entre 1962 e 1980. E viu apenas dois cartões amarelos ao longo da carreira.