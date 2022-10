Clube Brugge em grande e Nápoles de barriga cheia  

Vasco Samouco Hoje às 22:40 Facebook

Campeão belga bate Atlético Madrid e está perto do apuramento, Nápoles goleia o Ajax.

Bayern Munique e Nápoles brilharam na terceira jornada e devem ter dado passos decisivos rumo aos oitavos de final. Os bávaros golearam o Plzen (5-0), enquanto os napolitanos foram a Amesterdão despachar o Ajax com um 1-6, na reedição de um duelo que não acontecia desde 1970. Ambos passam a contar nove pontos e consolidaram as lideranças dos grupos C e A, respetivamente. Também no Grupo A, o Inter de Milão foi feliz na receção ao Barcelona (Çalhanoglu decidiu) e isolou-se no segundo lugar, colocando a pressão em cima dos "culés", terceiros. Já no Grupo C foi o Liverpool a ganhar alento na luta pelos dois primeiros lugares: com Diogo Jota, os "reds" baterem o Rangers (2-0) e isolaram-se no segundo posto.

Quem também soma três vitórias em três jornadas é o Club Brugge, líder destacado do grupo do F. C. Porto, depois de se ter aproveitado de todas as fragilidades, cada vez mais indisfarçáveis, de um pobre Atlético de Madrid. Diego Simeone deixou João Félix no banco até aos 80 minutos. O campeão belga até pode carimbar a presença na fase seguinte já na próxima jornada. No Grupo D, Eintracht Frankfurt e Tottenham anularam-se (0-0) e perderam a oportunidade de apanhar o líder Sporting.