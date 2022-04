Clube de Judo do Porto: levar o adversário ao tapete e dar-lhe a mão

João Filipe Brandão Hoje às 11:33 Facebook

Clube de Judo do Porto fomenta os valores elementares do desporto: respeito e entreajuda.

No tapete do Clube de Judo do Porto, incute-se nos mais jovens as regras como o respeito e a entreajuda sob a forma de uma arte marcial. "O judo tem a curiosidade, ao contrário de muitas outras modalidades, de ter sido criado para as crianças". É desta forma que Ana Andrade, treinadora dos mais jovens, aborda a questão, agarrando também o que se passa com as outras artes marciais. Existe um claro objetivo de "passar a mensagem aos pais de que isto não é apenas uma brincadeira, já que se pode retirar muito do judo, principalmente a nível pessoal", acrescenta Ana Andrade.

Mesmo num ambiente de treino, os princípios do respeito e entreajuda estão bastante presentes e tentam ser incutidos por atletas com mais anos de cinturão: "Mais importante do que saber deitar o oponente ao tapete, é saber dar-lhe a mão para ele se levantar em seguida", salienta a técnica, sob o olhar atento dos mais novos.