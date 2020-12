Clube do distrital assaltado (uma vez mais) durante a madrugada

Bernardo Monteiro Hoje às 20:55 Facebook

As instalações da Associação Desportiva e Recreativa de Aveleda, do concelho de Lousada, foram assaltadas durante a madrugada, num prejuízo a rondar os dois mil euros. Clube tem sofrido assaltos anuais há cerca de dez anos. Sucessão de eventos leva a Direção a sentir-se desgastada.

O confinamento provocado pela pandemia da covid-19 tem deixado as ruas mais desertas, o que, de certo modo, baixa a vigilância sobre quem quer prevaricar. A sede do Aveleda, da 1.ª Divisão da A. F. Porto, é localizada num dos sítios mais isolados do concelho de Lousada e isso ajudou a que, na última madrugada, as instalações do clube da Série 2 tenham sido assaltadas. No total estima-se que o prejuízo ronde os dois mil euros, um valor capaz de cobrir quase a totalidade dos custos da temporada 2020/21.

Infelizmente esta situação não é nova para João Soares, presidente do clube há sete anos, que recorda que nos últimos dez anos o Avelada tem sido assaltado sistematicamente e nem as câmaras de vigilância revertem a situação. "Da última vez que isto aconteceu fomos à Polícia, os assaltantes foram identificados, presentes a tribunal e no final ficaram apenas com pena suspensa por não serem reincidentes. Assim dá vontade de desistir", lamenta o dirigente.

Entre os objetos furtados estão um televisor, vários equipamentos médicos (como macas) e nem a máquina do café escapou. Segundo o que foi possível apurar, os assaltantes rebentaram com a grade da única janela das instalações e, a partir daí, levaram e destruíram o que bem lhes apeteceu, tal como máquinas de jogos e arcas frigoríficas. A facilidade em permanecer no local de assalto por tempo suficiente para cometer o delito deve-se ao facto de as instalações estarem em obras e não serem muito frequentadas. "Como forma de gestão do clube temos sempre as duas épocas seguintes asseguradas, para evitar problemas de tesouraria. Esta situação vai-nos debilitar bastante e no próximo ano vamos ter de começar do zero para tentar manter o Aveleda de pé. Para já, vamos continuar a competir, para o ano logo se verá", revela João Soares.

No 14.º e antepenúltimo lugar do campeonato, 2020/21 não tem sido nada fácil para o emblema de Lousada, uma vez que já só contam com 18 dos 28 jogadores que iniciaram a época. "Houve atletas a ter de desistir por serem ameaçados com o despedimento pelos patrões. Devido à covid-19 já tivemos de cumprir isolamento profilático e entendo que seja complicado, para as empresas, perder trabalhadores por causa do futebol. Acho que devíamos parar tudo e retomar mais tarde para dar aos clubes espaço e tempo de respirar", avisa.

Assim o Aveleda vê, quase de certeza, adiado o sonho de cumprir o último jogo da temporada no renovado estádio e espera por dias mais risonhos.