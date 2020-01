Clube dos distritais de Beja fundado há seis meses vai estagiar no Dubai

Teixeira Correia Hoje às 19:40 Facebook

Criado em julho de 2019, o Clube de Futebol União Serpense é líder da série A do Campeonato Distrital da 2ª Divisão da Associação de Futebol de Beja e vai fazer um estágio no Dubai entre 5 e 12 de janeiro.

Durante a presença nos Emirados, a equipa vai disputar três jogos com equipas locais, regressando a tempo de disputar, em Beja, a 15 de janeiro, um jogo com a equipa de Sub-23 do Borussia de Dortmund, da Alemanha, que vai estagiar naquela cidade alentejana.

O Clube de Futebol União Serpense (CFUS) é uma "montra" de jovens talentos brasileiros, na quase totalidade Sub-23, que na passada semana recebeu o reforço de Carlos "Charlie" Estrada, um hondurenho de 20 anos, proveniente do Florida Memorial University, nos EUA.

Todos os jogadores brasileiros chegaram a Serpa em finais de agosto e são oriundos do Rio de Janeiro, tendo a maioria dupla nacionalidade.

João Wanderley, capitão de equipa, 22 anos, é uma das figuras do União Serpense. Começou aos 13 anos no Fluminense e na temporada passada jogou na AD "Os Limianos", de Ponte de Lima, no Campeonato de Portugal.

Juntou-se aos "Meninos do Rio", como são conhecidos, na esperança de um futuro melhor. "Podemos criar um projeto de grande futuro e daqui dar o salto para um clube de enorme dimensão. Todos acreditamos e estamos empenhados nisso", revela Wanderley.

Em Serpa especula-se sobre quem está por de trás do projeto. Nas camisolas pode ver-se que o patrocinador principal é uma empresa de assessoria desportiva brasileira, que assegura a representação dos jogadores.

Certo é que Júlio César, antigo guarda-redes do Benfica que se tornou empresário de jogadores, é um homem muito ligado ao clube, liderando o processo de possíveis transferência de jogadores do União Serpense para clubes nacionais e estrangeiros.

Entre jogos de preparação e competições oficiais associativas, o União, treinado por Edmilson Brito, disputou 16 partidas, ganhou 13, empatou uma e sofreu duas derrotas. Soma de 53 golos marcados e 11 sofridos.

Borussia de Dortmund Sub23 estagia em Beja

Tal como o "Jornal de Notícias" divulgou no passado dia 30 de outubro, o Borussia de Dortmund vai fazer um estágio na cidade de Beja, entre 11 e 18 de janeiro de 2020.

O plantel do Borussia de Dortmund é constituído 26, com apenas três estrangeiros, tendo como treinador principal Mike Tulberg, a que se junta um staff técnico de mais oito pessoas.

O Dortmund II, como é conhecido, joga na Liga Regional Oeste vai utilizar o relvado natural do Complexo Desportivo Fernando Mamede, em Beja, tem já agendados dois jogos ambos para o dia 15 de janeiro. De manhã, às 11 horas, defronta a equipa do Vitória de Setúbal-Sub 23 e às 17 horas com o União Serpense.

Alfredo Mestres, presidente do União Serpense revelou ao JN como surgiu a possibilidade dos alemães estagiarem em Beja. "Fui imigrante na Alemanha e trabalhei como segurança no estádio do Borussia e deixe lá boas amizades e contactos. Quando soube que vinha para o Sul de Espanha, apresentei Beja como alternativa. Os dirigentes e equipa técnica vieram cá e gostaram do que viram".