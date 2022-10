Clube e SAD próximos na sessão de esclarecimento

JN Hoje às 21:43 Facebook

Jorge Moreira e André Castro unidos para clarificar os sócios.

Foi lado a lado que André Castro e Jorge Moreira, presidentes da SAD e do clube, respetivamente, aclararam os cerca de 80 sócios presentes na sessão de esclarecimento, no auditório da escola EB 2,3 em Matosinhos.

A reunião durou, aproximadamente, duas horas e só terminou quando todas as questões dos associados foram respondidas.

A união no Leixões foi um dos principais temas em cima da mesa, que ambos os líderes acreditam ter saído reforçada. Também o processo Jogo Duplo foi destaque, sendo que André Castro espera "um resultado favorável", fulcral para estabilizar o emblema de Matosinhos que, de momento, "apenas sobrevive" até que haja uma decisão judicial. "É fundamental clarificar as pessoas. Todos juntos, e só dessa forma, poderemos colocar o Leixões no lugar que merece", disse o presidente da SAD.

Jorge Moreira também atesta o êxito da sessão e reforçou a necessidade de união. "Este é um caminho que temos de percorrer juntos. Saíram todos a ganhar, fundamentalmente o Leixões", concluiu.