Clube K eliminado da Taça Challenge feminina

JN/Agências Hoje às 16:53 Facebook

Twitter

Partilhar

O Clube K falhou esta quinta-feira o apuramento para as meias-finais da Taça Challenge de voleibol feminino, ao ser derrotado pelo Yesilyurt Istambul, da Turquia, por 3-0, em eliminatória disputada a uma única mão.

Depois de afastarem as austríacas do Holding Graz (3-1), o conjunto de Ponta Delgada não teve argumentos para se bater de igual para igual com as turcas, em Istambul, e, prova disso, foi o resultado desequilibrado no último parcial (25-11), após dois 'sets' perdidos por 25-19 e 25-22.

O Clube K era a única equipa portuguesa ainda presente nas competições europeias de voleibol, após a desistência da AJM/F. C. Porto e das eliminações de Sporting e Benfica, na vertente masculina.