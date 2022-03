Clube Náutico de Crestuma promove canoagem para todos

João Filipe Brandão Hoje às 13:40 Facebook

Pagaiar contra dificuldades financeiras na luta pelo êxito desportivo e construir nome na modalidade é o objetivo do histórico clube de Vila Nova de Gaia.

O Clube Náutico de Crestuma forma atletas e tem uma vasta história ligada aos desportos náuticos, mais precisamente à canoagem. Muitos dos jovens são da zona e conhecem bem as raízes do emblema do concelho de Vila Nova de Gaia. O presidente Adriano Conceição garante que "o propósito do Crestuma é conseguir acolher crianças que estejam à procura de um espaço onde se sintam bem integradas". Enquanto ex-atleta do clube, fala na primeira pessoa quando chega o momento de retratar o "ambiente familiar e de boa disposição" que se vive no clube.

Numa modalidade como a canoagem, os gastos em equipamentos são elevados e a necessidade de criar condições para todos os atletas torna-se obrigatória. Os barcos são dispendiosos e no Crestuma "cada atleta tem acesso a uma embarcação, quer para os treinos quer para a competição, constituindo um total de mais de 150 barcos no posto náutico".