Clube treinado por Maradona fala em "vínculo de amor incondicional"

O Gimnasia y Esgrima, clube que era treinado por Diego Armando Maradona, lamentou esta quarta-feira a morte do antigo futebolista argentino, garantindo que o "vínculo de amor incondicional" entre ambos vai ficar na sua história.

"Nunca pensamos que teríamos de escrever esta notícia. Do fundo de nossos corações, lamentamos a morte de Diego Armando Maradona, nosso técnico", refere o clube de La Plata, na província de Buenos Aires, em comunicado.

Maradona assumiu o comando técnico do clube argentino em setembro de 2019, com o Gimnasia y Esgrima a garantir que o "vínculo de amor incondicional" permanecerá na história do Gimnasia de La Plata, despedindo-se do "Deus do futebol" com "profunda dor".

"Vamos estranhar a tua ausência a orientar os treinos, ver-te feliz em cada homenagem que te fizeram nos diversos estádios de futebol argentinos, os gritos de golo e estamos orgulhosos por te ter dado esta oportunidade", acrescenta.