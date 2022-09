Clube turco inova com cadeira-maca mas jogador acaba no chão

JN Hoje às 17:12 Facebook

Da Turquia chegam imagens insólitas relacionadas com a assistência dada a um jogador lesionado. Yunus Emre, do Çatalcaspor, preparava-se para ser transportado numa cadeira-maca, mas acabou por cair, desamparado, no relvado.

No futebol, a inovação é uma constante, em todas as áreas que o rodeiam. Também no campo da assistência dada a jogadores lesionados isso é uma evidência, mas nem todas correm como o previsto.

Na Taça da Turquia, o jogo entre o Çatalcaspor e o Edirnespor ficou marcado por um momento caricato, ao minuto 87. Yunus Emre magoou-se e, após ter sido assistido no relvado, foi pedida a entrada da maca para o transportar para fora das quatro linhas.

Só que, em vez de uma maca, foi-lhe disponibilizada uma cadeira-maca, conduzida por um diretor do clube. Após sentar-se na cadeira, o dirigente não conseguiu manter a cadeira estabilizada e não evitou que Yunus Emre se estatelasse no relvado.

Por entre sorrisos, o jogador apressou-se a levantar-se e deixou as quatro linhas pelo próprio pé e em passo acelerado, não fossem fazê-lo sentar-se novamente na cadeira. Um acidente sem consequências de maior, felizmente.