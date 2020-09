Arnaldo Martins Hoje às 10:36 Facebook

Hoje há duas Assembleias-Gerais da Liga: uma para aprovação do Relatório e Contas de 2019/20 e outra para alterar o Regulamento de Competições. Pinto da Costa, presidente do F. C. Porto, e António Salvador, presidente do S. C. Braga, estão presentes na reunião.

A primeira reunião magna está marcada para as 10 horas, no auditório João Aranha, na sede da Liga Portugal, para apreciar as contas da época passada, assim como para a aplicação do saldo positivo da exploração comercial das competições profissionais. Também será votada uma proposta de permuta da sede do organismo por outro prédio urbano para o mesmo fim.

Para as 11 horas está agendada Assembleia-Geral Extraordinária, tendo em vista a alteração do Regulamento de Competições, nomeadamente sobre as habilitações dos treinadores e o limite de inscrição de jogadores.