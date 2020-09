Clubes aprovam contas e construção de nova sede da Liga

Arnaldo Martins Hoje às 12:55, atualizado às 13:10 Facebook

As contas do exercício 2019/20 da Liga de Clubes foram aprovadas por unanimidade, esta quarta-feira, na assembleia geral.

A direção de Pedro Proença apresentou um resultado positivo na ordem do 1,26 milhão de euros, acima do 1,022 previsto no início da temporada anterior, apesar dos efeitos da pandemia.

A proposta da permuta de edifício para a construção de nova sede no Porto foi aprovada por maioria e apenas com a abstenção do Sporting, sabe o JN. As obras começam em julho de 2021.

A proposta para terminar com moratória de seis meses aos treinadores que não detenham os níveis exigidos para o exercício do cargo de técnico principal foi adiada para próxima assembleia-geral.

O JN apurou ainda que foi aprovada a inscrição de mais 10% dos jogadores na equipa A, sub-23 e sub-19 nos clubes portugueses. Ou seja, cada equipa da I Liga e II Liga passa a poder inscrever 30 jogadores.