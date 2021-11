Clubes da A. F. Porto apostam na troca de treinadores para revitalizar equipas

Agostinho Maia Hoje às 19:20 Facebook

Os resultados menos positivos muitas vezes motivam a troca de treinadores e esse fator levou a alterações de técnicos na A. F. Porto. Divisão de Elite sofreu uma alteração e a Honra teve direito a duas.

Na principal divisão de futebol distrital da Associação de Futebol do Porto o Aparecida, oitavo classificado da Série 4, rescindiu com Ricardo Barros e chamou Jorge Nogueira para tentar inverter a tendência de resultados negativos que tem assolado a equipa de Lousada. Sem vencer há três jogos a equipa soma apenas 12 pontos e a disputa do play-off de despromoção é o cenário mais provável.

Já na Divisão de Elite promoveram-se duas trocas, ambas na Série 2. O Nun'Álvares terminou a ligação com João Rodrigues e chamou para o seu lugar Pedro Pontes. O novo técnico assume a equipa no sétimo lugar da classificação, com 14 pontos, e tudo ainda em aberto. Contudo a maior surpresa vem mesmo de Roriz, pois o segundo classificado, com 20 pontos, rescindiu com Nélson Costa e contratou Luís Teixeira para tentar manter a equipa em lugar de disputar o play-off de campeão.