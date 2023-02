Clubes da Liga 2 discutiram o futuro com Pedro Proença

JN Hoje às 15:52 Facebook

Os clubes da Liga 2 reuniram-se, esta terça-feira, com a direção executiva da Liga Portugal, num encontro conduzido pelo presidente do organismo que gere o futebol profissional português, Pedro Proença.

Da reunião saiu o desejo dos clubes de que o trabalho da Liga Portugal, em campos como a centralização bilhética e dos direitos audiovisuais, tenha continuidade para o quadriénio 2023-2027.

Pedro Proença esclareceu os responsáveis pelos emblemas da Liga 2 sobre os passos dados no processo que levará à centralização da bilhética naquela competição, explicando que ela conduzirá ao aumento de espetadores nos estádios, com reflexos na atividade comercial dos clubes.

No que toca à centralização dos Direitos Audiovisuais, já se trabalha no Regulamento Audiovisual e no Regulamento de Controlo Económico, que terá de ser aprovado, em Assembleia Geral, até ao final da época.

O Plano Estratégico para o quadriénio 2023-2027, que consta no Plano de Atividades da Liga Portugal e que está a ser elaborado pela EY, foi igualmente abordado, um documento tido pela direção da Liga Portugal como muito importante para o futuro dos clubes da Liga 2.