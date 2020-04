Clubes da LigaPro não vão contratar jogadores que rescindam unilateralmente

JN/Agências Hoje às 10:19 Facebook

Os presidentes dos clubes da LigaPro decidiram, conjuntamente, que nenhum contratará qualquer jogador que rescinda unilateralmente o contrato de trabalho por causa da pandemia de covid-19.

Um dia depois de os clubes da Liga assumirem igual compromisso, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) anunciou em comunicado que as formações da LigaPro se uniram "na regra", após reunião com o líder da LPFP, Pedro Proença.

"Nenhum dos emblemas deste escalão avança para a contratação de um jogador que rescinda unilateralmente o seu contrato de trabalho, evocando questões provocadas pela pandemia de covid-19 ou de quaisquer decisões excecionais decorrentes da mesma, nomeadamente da extensão da época desportiva", diz o comunicado.

Ainda segundo a LPFP, os clubes estão "unidos para passar este momento de dificuldade e com voz única".

"Os presidentes dos clubes do escalão secundário, sempre em articulação com a Liga, terão capacidade de superar este momento tão difícil para toda a indústria. Os responsáveis acreditam que, mais do que nunca, os problemas e desafios com que se depararam são comuns e é imperativo que a resposta seja, também ela, conjunta", finaliza o comunicado.

Na quarta-feira, tinha sido a vez dos clubes da Liga tomarem a mesma posição, após uma reunião por videoconferência entre Pedro Proença e os presidentes dos 18 primodivisionários.